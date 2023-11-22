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        Sınıfta kız öğrenciden arkadaşına şiddet; adli ve idari işlem başlatıldı

        KOCAELİ´ninDerince ilçesindeki bir lisede kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı, darbetti. O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:20
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        Sınıfta kız öğrenciden arkadaşına şiddet; adli ve idari işlem başlatıldı
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        KOCAELİ´ninDerince ilçesindeki bir lisede kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı, darbetti. O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

        Olay, Kocaeli´nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi´nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi. 9´uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı, ardından da, "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek tokat attı. Darbedilen öğrenci ise ağladı. O anlar sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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