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        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:50
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        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (4)
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        OTOMASYONLUTOPRAKSIZ TARIM SERASI PROJESİ´Nİ İNCELEDİ

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentteki son programını Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde yapılan Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi´ni inceleyerek tamamladı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bizim için son derece mutluluk ve gurur verici bir husus. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla burada, bu genç arkadaşlarımız topraksız bir alanda, 750 metrekarelik bir alanda belli ürünleri yetiştirmek üzere çalışıyorlar. Şu anda çilek üzerine bir denemeleri var ancak şu konuyu özellikle belirtmek isterim. Türkiye olarak örnek alan değil örnek olan bir ülke olmak için her alanda yarışıyoruz, çalışıyoruz. Bu konudaki en büyük güvencemiz de gençlerimiz. Çünkü onlar teknolojik gelişmelere çok daha duyarlılar. Bu tür uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda özgüvenliler ve biz gelecekte eğer geleneksel usullerin dışında iklim değişikliğinin bize dayattığı hem su anlamında hem de toprak kullanımı anlamında bazı kısıtları ancak bu şekilde aşabiliriz. Bizler de bakanlık olarak kent tarımı olarak vurguladığımız, altını çizdiğimiz husus da tam da bu. Şehirlerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını, iklim değişikliğinin ya da gelişen şehirlerin kısıtlarından bağımsız olarak karşılayabilecek ortamlar oluşturması. Buralarda üretmiş oldukları ürünleri öncelikle kendi bulundukları şehrin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yetiştirmeleri, daha sonra da üretimlerini artırarak en yakındaki diğer şehirlere satışını yapabilmeleri ancak böyle mümkün" dedi.

        `ÖNEMİ SON DERECE BÜYÜK´

        Organize tarım bölgeleri hakkında da konuşan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Kent tarımı diyoruz, bunun bir başka alt başlığı da organize tarım bölgeleri. Bizler organize tarım bölgeleriyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de planladığımız 60´a yakın organize tarım bölgesi var ve bunların neredeyse yarısına yakını tüzel kişilik kazanmış durumda hatta bunlardan bazıları üretime de geçmiş ve ürünlerini pazarlara iletmek üzere hazırlıklara yapmış durumda. Organize tarım bölgeleri bize ne kazandıracak? Özellikle jeotermal enerji kaynaklarına yakın olan yerlerde tercih ettiğimiz organize tarım bölgeleri, tarımsal üretimin içerisindeki en büyük maliyet talebi olan enerji giderlerini düşürecek. İklimlendirmeden tutun da 12 ay boyunca üretim yapılmasını sağlayacak. Üretimin gerçekleştirilmesi için alan sağlayacak aynı zamanda tarımsal sanayiyi de orada üretilen ürünlerin paketlenmesinden, farklı ürünlere dönüştürülmesinden, çok daha uzak pazarlara ulaştırılmasına kadar gerekli altyapıyı da sağlayacak bir şekilde dizayn edildi. Hem organize tarım bölgeleri hem de şu anda içinde bulunduğumuz topraksız tarımsal üretim yapılabilen seraların önemi son derece büyük."

        ´12 AY BOYUNCA HASAT YAPMAK, ÜRÜN ÜRETMEK MÜMKÜN´

        Bakan Yumaklı, iklimlendirme ile birlikte 12 ay boyunca hasat yapılabildiğine dikkat çekerek, "Bu serada yüzde 95 oranında su tasarrufu mümkün. Dolayısıyla bu tür girişimleri de bakanlık olarak yakinen takip ediyoruz ve çok kısa bir zamanda özellikle üretimi olmayan tüketimi de yüksek şehirlerde tüketilmek üzere üretilen ürünlerin yer aldığı şehirlere, oradaki yerel yöneticilerle birlikte uygun alanların oluşturulması, oradaki girişimcilerin desteklenmesi, özellikle de belediyelerimizin üretilen ürünleri pazarlara ulaştırma yolundaki gayretlerine bizler de destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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