Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı (2)
15YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana gelen kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralı olarak Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen B.
15YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana gelen kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralı olarak Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eymen B. (15) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 6 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.
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