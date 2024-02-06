Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü (2)

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.

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