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        Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:20
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        Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü (2)
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        BABA-OĞUL YAKALANDI

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde Murat Tosun´u bıçakladığı belirlenen M.K. (51) ile oğlu B.K.'yi (24) olaydan sonra kaçtıkları otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba oğul, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

        ARAÇLA TAKİP ETTİLER

        Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğlunun aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Tosun'u araçla takip ettiği, okula girdiği sırada B.K.'nin çok sayıda yerinden bıçakladığı, M.K.'nin ise muştayla vurduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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