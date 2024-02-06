Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken; 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken; 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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