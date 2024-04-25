Ölmeden önce verdiği ifade, cinayet şüphelilerini yakalattı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kahvehanede otururken sosyal medyada yaşadığı tartışma nedeniyle husumetli olduğu Y.T. (20) tarafından tabancayla vurulan Arda Yücel Ekşi (19), tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Ekşi’nin ölmeden önce alınan ifadesinde şüpheli olarak ismini verdiği Y.T.’nin de olduğu 7 kişi, polisin 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Olay, 12 Nisan'da Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen maskeli ve kasklı 2 kişiden biri, inip kahvehanede bulunan Arda Yücel Ekşi’ye tabancayla ateş etti. İki bacağına 8 kurşun isabet eden Ekşi, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kişi ve motosiklet sürücüsü ise kaçtı.

ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ Hastanede tedaviye alınan Ekşi, polise verdiği ifadesinde olaydan önce Y.T. isimli kişi ile daha önce sosyal medya üzerinden tartıştıklarını, küfürleştiklerini ve sosyal medya hesapları üzerinden sürekli birbirlerini tehdit ettiklerini anlattı. Ekşi, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Ekşi'nin cenazesi 21 Nisan günü Gebze ilçesi İstasyon Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 4 İLDE OPERASYON YAPILDI Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında, olayda kullanılan motosikletin 5 Nisan günü çalındığını ve olay gününe kadar şüphelilerin ormanda sakladıklarını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Arda Yücel Ekşi’ye ateş açan kişinin Y.T., motoru kullananın ise C.Ş. (17) olduğunu belirledi. R.Ç., İ.A., E.Ö., İ.K.T., M.İ.A.'nın, Y.T. ve C.Ş.'nin kaçmalarına ve saklanmalarına yardım ettiğini değerlendiren ekipler Kocaeli, Mersin, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.