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        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan 3 kadını döven kadın tutuklandı

        KOCAELİ'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayan, küfür ve tehdit eden Bahar K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:10
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        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan 3 kadını döven kadın tutuklandı
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        KOCAELİ’de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayan, küfür ve tehdit eden Bahar K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bahar K.’nın emniyetteki ifadesinde, darp edilen kadınların erkek arkadaşıyla yakınlaştığını, olayları bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Vali Seddar Yavuz, Bahar K.’nın yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden ‘Gereği yapıldı’ notuyla şüphelinin fotoğrafını paylaştı.

        Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin Bahar K. olduğu G.K.’nın da yanında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla ‘darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan dün gözaltına alınan Bahar K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

        TUTUKLANDI

        G.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Bahar K. ise bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bahar K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahar K.’nın emniyetteki ifadesinde darp edilen kadınların erkek arkadaşıyla yakınlaştığını, olayları bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        ‘BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA’

        Öte yandan hem evde hem de sokak ortasında farklı tarihlerde çekilen görüntülerde Bahar K.’nın bir erkeğin ismini söyleyerek mağdurları darbettiği anlar yer aldı. Mağdurun darbedildiği esnada ‘Abla elim kesiliyor bırak’ dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansıdı. Bir başkasını darbeden şüpheli ise mağdura “Benim yüzümü sakın unutma” dediği anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bir mağdurun nefes nefese yerde yattığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir görüntüde ise Bahar K.’nın bir mağdurun üzerine çıkarak sorular sorarak darbettiği, öte yandan mağdurun ise ‘Kalk nefes alamıyorum’ dediği anlar da görüntülerde yer aldı.

        VALİ YAVUZ PAYLAŞTI

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bahar K.’nın yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden ‘Gereği yapıldı’ notuyla şüphelinin fotoğrafını paylaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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