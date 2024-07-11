İzmit'te sağanak etkili oldu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanakta cadde, su altında kaldı, sürücüler ve bölge esnafı zor anlar yaşadı.

İzmit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cedit Mahallesi'ndeki İnönü Caddesi, yüksek mahallelerden gelen yağmur suyu, çamur ve taşlar nedeniyle su altında kaldı. Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkanlarına girmemesi için çabaladı. Esnaf Murat Ciner, "Kanalların azlığından ve gerekli giderlerin olmamasından dolayı her yağmurda böyle oluyor. Dükkanlarımızı korumak için mecburen başında bekliyoruz" dedi.