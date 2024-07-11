Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit'te sağanak etkili oldu

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanakta cadde, su altında kaldı, sürücüler ve bölge esnafı zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit'te sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanakta cadde, su altında kaldı, sürücüler ve bölge esnafı zor anlar yaşadı.

        İzmit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cedit Mahallesi'ndeki İnönü Caddesi, yüksek mahallelerden gelen yağmur suyu, çamur ve taşlar nedeniyle su altında kaldı. Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkanlarına girmemesi için çabaladı. Esnaf Murat Ciner, "Kanalların azlığından ve gerekli giderlerin olmamasından dolayı her yağmurda böyle oluyor. Dükkanlarımızı korumak için mecburen başında bekliyoruz" dedi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi
        Kocaeli'de "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi
        Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı
        Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaelispor, Ryan Mendes'i kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Ryan Mendes'i kadrosuna kattı