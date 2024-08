TÜBİTAK Kampüsü'nde TEKNOFEST heyecanı; Bakan Kacır da katıldı

TEKNOFESTHavacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda kıyasıya mücadele başladı. İlk yarışın başlangıç bayrağını sallayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmalara katılanlar, şimdi teknoloji girişimlerini kurdular ve Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğuna güç veriyorlar" dedi.

Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Kampüsü'nde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı. Yarışma kapsamında batarya beslemeli olan araçlar, 'Elektromobil' kategorisinde, hidrojen enerjili elektrikli araçlar 'Hidromobil' kategorisinde yarışıyor. Ayrıca 'Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışı' kategorisi de bu yarışma kapsamında değerlendiriliyor. Yarışmaya bu yıl 165 Elektromobil, 75 Hidromobil ve 391 Liseler Arası Elektrikli Araç takımı katıldı. Başvuruları incelenen takımlardan 36 Elektromobil, 14 Hidromobil ve 23 Liselerarası Elektrikli Araç takımı finale kaldı. Yarışların başlangıç gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da alana geldi. Takımlarla sohbet ederek başarılar dileyen Bakan Kacır, daha sonra ilk yarışın başlangıcını yaptı.

'1 MİLYON 650 BİN GENCİMİZ BAŞVURDU'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayında yine Türkiye'nin dört bir yanında TEKNOFEST rüzgarı esmeye başlamış oldu. Her yıl yüz binlerce gencimizin katılımıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, dünyanın en büyük festivali olarak 2018'den bu yana her yıl ülkemizde gerçekleşiyor ve 100'den fazla paydaşımızla birlikte TEKNOFEST kapsamında, teknoloji yarışmalarında yüz binlerce gencimizin Türkiye'nin Milli Teknoloji Jamlesi yolculuğuna dahil olmasını sağlıyoruz. Bu yıl da TEKNOFEST'te hep birlikte yeni rekorlara imza attık. 49 yarışmamıza; 81 şehrimizin tümünden ve 96 ülkeden 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz başvurdu. Yarışmacı takımlara TEKNOFEST'te bu yıl 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz" diye konuştu.