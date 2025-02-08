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        Kocasını tabancayla öldürmüştü; tutuklandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı kocası S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:16
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        Kocasını tabancayla öldürmüştü; tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı kocası S.A.’yı (43) tabancayla vurarak öldüren F.A., tutuklandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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