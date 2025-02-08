Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

İkinci yarıda da skoru koruyan Kocaelispor maçı 1-0’lık üstünlük ile tamamladı.

90+2’nci dakikada Kocaelispor’un geliştirdiği atakta Vukovic ileri taşıdığı topu Mendes’e gönderdi. Yeniden topu alan Vukovic’in şutunda meşin yuvarlak ceza sahasında savunmaya çarparak tekrar bu oyuncunun önüne düştü. Gelen topa Vukovic, sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi. Gol öncesi Appindangoye’nin Moreno’ya faul yaptığı yönündeki itirazları üzerine VAR’a giden hakem Gürcan Hasova, yaptığı incelemede golü geçersiz saydı.

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