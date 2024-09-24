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        İşçileri taşıyan minibüs, TIR'a çarptı; 4 yaralı

        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:40
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        İşçileri taşıyan minibüs, TIR'a çarptı; 4 yaralı
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        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selami T. idaresindeki 41 EPB 422 plakalı minibüsü, kontrolden çıkarak park halindeki Selahattin E.'ye ait 14 BR 349 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Selami T. ile minibüsteki 3 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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