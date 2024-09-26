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        Kömürlükte çıkan yangın 2 katlı binaya sıçradı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:35
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        Kömürlükte çıkan yangın 2 katlı binaya sıçradı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, kömürlük ve binada hasar oluştu.

        Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki kömürlükte, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kömürlüğün bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken; polis ekipleri ise herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Binanın çatı katı ve kömürlük kullanılamaz hale gelirken, dairelerde ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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