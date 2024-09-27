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        Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı

        KOCAELİ'de Fatih Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:20
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        Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından bıçaklandı
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        KOCAELİ’de Fatih Y. (38), geçen yıl boşandığı Arzu R.'yi (34) çocuklarını okula götürürken bacağından bıçakladı. Arzu R. tedaviye alınırken, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fatih Y., gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Çocuklarını okula bırakmak için evden çıkan Arzu R., dışarıda bekleyen, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 1 yıl önce boşandığı Fatih Y. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Fatih Y., 2 çocuğunun gözü önünde Arzu R.’yi bacağından bıçakladı. Arzu R. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arzu R., sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arzu R.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Fatih Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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