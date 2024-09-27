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        Babasını dövenlerin peşine düşüp, kazara 9 yaşındaki çocuğu vurmuşlar; 1 tutuklama

         KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde marketten ekmek alan 9 yaşındaki Çınar E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:05
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        Babasını dövenlerin peşine düşüp, kazara 9 yaşındaki çocuğu vurmuşlar; 1 tutuklama
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         KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde marketten ekmek alan 9 yaşındaki Çınar E.'nin evine giderken otomobilden açılan ateşle kolundan vurulması olayına ilişkin M.B., babası A.B. ve kuzeni H.E.B. gözaltına alındı. M.B. tutuklanırken baba ve kuzeni adli kontrol kararı ile serbest kaldı. M.B.'nin, babasını dövenleri vurmak isterken yanlışlıkla Ç.E.’yi vurduğu öğrenildi. 

        Olay, 25 Eylül akşamı İzmit 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakındaki bir marketten ekmek alan Çınar E. kaldırımda yürüyerek evine giderken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Çınar E. kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralanırken, şüphelilerin bulunduğu otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

        BABASINI DARBEDENİ VURACAKKEN ÇINAR’I VURMUŞ

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda Çınar E.’yi vuranın M.B. olduğunu ve yanında kuzeni H.E.B.’nin olduğunu belirledi. 2 kuzen yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler M.B. ve H.E.B.’nin olay akşamı M.B.’nin babası A.B.’yi darbeden kişileri takip ettiklerini ve onlara ateş ederken merminin Çınar E.’ye isabet ettiğini belirledi.

        SAVCI TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ 

        2 kuzenin ardından baba A.B. de olayın azmettiricisi olma iddiası ile yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çınar E.’yi 'kasten yaralama', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

        M.B. TUTUKLANDI, BABA VE KUZEN SERBEST KALDI

        Hakim karşısına çıkan 3 şüpheliden baba A.B., serbest bırakıldı. Olay anında M.B.’nin yanında bulunan 17 yaşındaki kuzeni H.E.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.B. ise Çınar E.’yi 'kasten yaralama', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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