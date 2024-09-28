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        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'de, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:05
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        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı
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        KOCAELİ'de, E.T., husumetli olduğu pazar esnafı Yiğit Laç ve akrabası Ali B.'yi, pazar alanında bıçaklayıp kaçtı. Kalbinden bıçaklanan Yiğit Laç, hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Köse Sokak'taki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, pazar esnafı Yiğit Laç ve akrabası Ali B., pazarda satış yaptıkları sırada E.T., aralarında husumet olan Laç'ın yanına gelip tartışmaya başladı. Ali B., tarafları ayırmaya çalışırken E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden, Ali B.'yi ise bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yiğit Laç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Laç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Öte yandan, olayın gerçekleştiği pazar tezgahı ve çevresinde, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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