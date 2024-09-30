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        Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0

        STAT:KocaeliHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet DuraKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cihan, Pedrinho(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:30
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        Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0
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        STAT:Kocaeli

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet Dura

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cihan, Pedrinho(Dk. 81 Barış Alıcı), Tarkan Serbest(Dk. 81 Mesut Can Tunalı), Furkan Gedik(Dk.63 Beridze), Yusuf Cihat Çelik(Dk. 63 Caktas), Mendes, Ahmet Sağat

        ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu(Dk. 79 Atakan Aybastı), Fatih Eren, Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Forsell(Dk. 61 Furkan Şamil Çetin), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize(Dk.72 Begic), Kayode

        SARI KARTLAR: Mendes, Ahmet Sağat (Kocaelispor), Hakan Erçelik, Abdülkadir Sünger, Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)

        KOCAELİSPOR, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

        Bu arada mücadelenin ikinci yarısında Şanlıurfaspor, penaltı kararı verilmediği için tepki göstererek maça yaklaşık 5 dakika geç çıktı.

        20’nci dakikada gol şansı yakalayan Kocaelispor’da sol kanattan Mendes rakiplerinin arasından sıyrılarak yerden pasla toplu ceza sahasına gönderdi. Topu karşılayan Muharrem Cihan’ın gelişine vurduğu top, üstten auta gitti.

        26’ncı dakikada Kocaelispor’da Furkan Gedik’in sağ kanattan gönderdiği topu Ahmet Oğuz karşıladı. Ahmet Oğuz’un ortasında topu karşılayan Ahmet Sağat’ın kale önünden vuruşu auta gitti.

        45+3’te Şanlıurfaspor’un sağdan hücumunda Burak Can Çamoğlu topu ceza sahasına gönderdi. Kocaelispor savunmasının araya girdiği top ceza sahası yayında Cuma’nın karşıladığı şutun ardından top Caner’in elinden sekerek kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı. Şanlıurfasporlu oyuncular itiraz ederken hakem VAR’a gitti. Pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu topun Caner’in destek eline çarptığını belirterek penaltı olmadığını belirtti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor penaltı kararı verilmediği için tepki göstererek maça yaklaşık 5 dakika geç çıktı.

        65’inci dakikada Kocaelispor’da orta alanda topu kontrol eden Pedrinho topa sert bir şekilde vururken kaleci Abdülkadir topu karşıladı.

        74’üncü dakikada Şanlıurfasporlu Hakan Erçelik’in ara pasını karşılayan Şamil topu ceza sahasının sağ çaprazına gönderdi. Kayode’nin vuruşu üstten auta gitti.

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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