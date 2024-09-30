Kocaelispor - Şanlıurfaspor: 0-0

65’inci dakikada Kocaelispor’da orta alanda topu kontrol eden Pedrinho topa sert bir şekilde vururken kaleci Abdülkadir topu karşıladı.

Bu arada mücadelenin ikinci yarısında Şanlıurfaspor, penaltı kararı verilmediği için tepki göstererek maça yaklaşık 5 dakika geç çıktı.

KOCAELİSPOR, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

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