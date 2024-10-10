Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü; olay kamerada (2)

Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan Enes Yiğit Toraman’ın hayatı kaybettiği olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının V.A. (39) olduğunu tespit eti. İlçede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, olaydan sonra bir başka otobüse bindiği saptanan V.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

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