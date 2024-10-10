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        Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü; olay kamerada (2)

        ZANLIBİR BAŞKA OTOBÜSTE YAKALANDIKaramürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan Enes Yiğit Toraman'ın hayatı kaybettiği olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:11 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:11
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        Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü; olay kamerada (2)
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        ZANLIBİR BAŞKA OTOBÜSTE YAKALANDI

        Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan Enes Yiğit Toraman’ın hayatı kaybettiği olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının V.A. (39) olduğunu tespit eti. İlçede geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, olaydan sonra bir başka otobüse bindiği saptanan V.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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