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        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli adliyede

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı (29) bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:15
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        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli adliyede
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        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı (29) bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan A. (39), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için 41 J 3272 plakalı araca binen Enes Yiğit Toraman, araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Toraman araçta kanlar içerisinde kalırken, Volkan A. kaçtı. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Yiğit Toraman, kurtarılamadı.

        TAKİP EDİP, AYNI OTOBÜSE BİNMİŞ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Volkan A.'yı kısa süre sonra Gölcük ilçesinde yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, olayın detayları da ortaya çıktı. Volkan A.'nın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olaydan bir önceki gün Volkan A. ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan A.'nın Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan olay, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırgan Volkan A.'nın otobüse binip, ücretini ödedikten sonra sakince arkaya doğru ilerlediği ve aniden Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar yer aldı. Kocaeli İl Emniyeti Müdürlüğü'ne getirilen ve işlemleri tamamlanan Volkan A., Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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