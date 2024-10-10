Kocaeli'de 4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi; 3 gözaltı
KOCAELİ'de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ’de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin TL olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.