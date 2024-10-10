Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi; 3 gözaltı

        KOCAELİ'de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi; 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin TL olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kocaeli'de 2 bin 500 kaçak parfüm ve 300 elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 bin 500 kaçak parfüm ve 300 elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti
        Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti
        14. Kocaeli Kitap Fuarı sürüyor
        14. Kocaeli Kitap Fuarı sürüyor
        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli adliyede
        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli adliyede
        Kocaeli'de cinayet zanlısının yakalanma anı kamerada
        Kocaeli'de cinayet zanlısının yakalanma anı kamerada