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        Otomobil, güzellik merkezi önünde oturan kuzenlere çarptı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, yol kenarındaki güzellik merkezi önünde oturan Rukiye Korkmaz ile kuzeni Oğuzhan Korkmaz'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:50
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        Otomobil, güzellik merkezi önünde oturan kuzenlere çarptı: 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, yol kenarındaki güzellik merkezi önünde oturan Rukiye Korkmaz ile kuzeni Oğuzhan Korkmaz'a çarptı. Kuzenler yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Şantiye Sokak’ta meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan M.G. idaresindeki 06 EV 3635 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, kaldırımı da aşıp yol kenarındaki güzellik merkezi önündeki bankta oturan kuzenler Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'a çarptı. Yaralanan kuzenler, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gebze Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, güzellik merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'ın güzellik merkezi önündeki bankta oturdukları sırada otomobilin çarpması yer aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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