Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 8 yaralı (3)

KAYMAKAMÖZYİĞİT: 8 YARALI VAR, HAYATİ TEHLİKE YOK

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki patlamaya ilişkin, "Bu hadise, ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması. Apartmanın bir katında oluyor. Çok şiddetli bir patlama olduğu için karşısındaki binalara sıçrıyor. Oralarda yaralılar var. 8 yaralımız var. Şu anda doktorlarımızın kanaatine göre durumu ağır olan yok. Can kaybı yok. Yaralılar farklı hastanelerde tedavi görüyor. Durumu iyi olup, taburcu olanlar var. Çevreyle ilgili tedbir alındı. Net sebebi teknik inceleme sonrası belli olacak. Yakında bir okulumuz var. Okulumuzda herhangi bir zarar ziyan yok. Ancak çocukların ailelerinden arzu eden olursa evlerine gönderiyoruz. Evleri hasar gören hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayız. Yakınlarının yanına gitmek gibi bir seçenek olmazsa otellere yerleştiririz" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: TEKNİK VE İDARİ İNCELEME SÜRÜYOR Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Gerçekten elim bir doğal gaz patlaması ile karşı karşıyayız. Binamızın 3’üncü katında gerçekleşen bu patlamada ailedeki 5 yaralı söz konusu. Anne ve çocukları ile birlikte. Ama bununla birlikte yolun karşısındaki daireye sıçrayan parçalar ve bir başka daireye sıçrayan parçalar nedeniyle karşı 2 dairede de yaralı vatandaşlarımız var. Onların yaraları hafif. Patlamanın olduğu dairedeki anne yanık ağırlıklı bir yaralanma ile karşı karşıya. Henüz sevindirici olan tarafı şu, ölüm vakamız yok. Anne biraz ağır yanıkla karşı karşıya. Umarız en yakın sürede iyileşirler. Anne Farabi Hastanesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledilme aşamasında. Diğer yaralılarımız hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Gaz sıkışması sonucu patlamanın gerçekleştiği ön bilgi olarak bize aktarıldı. İlk andan itibaren Gebze Belediyesi'nin kurtarma ekibi, itfaiye, emniyet kısa sürede buraya dahil oldular. Olayın adli idari ve teknik olarak incelemeleri devam ediyor. Detaylı açıklamaları ilerleyen zaman diliminde tekrar sizinle paylaşacağız" diye konuştu.