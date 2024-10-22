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        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 8 yaralı (4)

        VALİLİKAÇIKLAMA YAPTIKocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir evde meydana gelen patlama ile yazılı açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:30
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        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 8 yaralı (4)
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        VALİLİKAÇIKLAMA YAPTI

        Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir evde meydana gelen patlama ile yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.18’de ilimiz Gebze ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 8 vatandaşımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak olay ile ilgili incelemeler ve hasar tespit çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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