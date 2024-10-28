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        Sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 91'e yükseldi

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününe katılanlara ikram edilen tavuk pilavdan yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 91'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:45
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        Sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 91'e yükseldi
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününe katılanlara ikram edilen tavuk pilavdan yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 91'e yükseldi.

        Çayırova ilçesinde dün yapılan sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen yaklaşık 50 kişi, tedaviye alındı. Gece boyunca bölgedeki hastanelere başvuranların toplam sayısı 91’e yükseldi. Tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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