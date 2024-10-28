Sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 91'e yükseldi

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Çayırova ilçesinde dün yapılan sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen yaklaşık 50 kişi, tedaviye alındı. Gece boyunca bölgedeki hastanelere başvuranların toplam sayısı 91’e yükseldi. Tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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