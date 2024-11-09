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        Doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanmıştı, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti

        KOCAELİ'deki, doğal gaz kaynaklı patlamada üzerine beton parçaları düşmesi sonucu ölen Günay Ergen'in (65) ardından, 3 çocuk annesi Şerife Buse Sarı (30) da 18 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:25
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        Doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanmıştı, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti
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        KOCAELİ’deki, doğal gaz kaynaklı patlamada üzerine beton parçaları düşmesi sonucu ölen Günay Ergen'in (65) ardından, 3 çocuk annesi Şerife Buse Sarı (30) da 18 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886'ncı Sokak'taki 5 katlı Necati Bey Apartmanı'nın 3'üncü katında 22 Ekim'de doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında karşıdaki binanın bahçesindeyken üzerine beton parçaları düşen Günay Ergen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ve çevre binalarda hasar gören daireler olmak üzere toplam 17 dairede yaşayan 59 kişi evlerinden tahliye edildi. Patlamada yaralananlardan 6'sı tedavileri sonrası taburcu oldu.

        DÜZCE’DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Patlama sırasında evde bulunan ve ağır yaralanan Şerife Buse Sarı, tedavi gördüğü hastanede bugün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Sarı’nın, cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Düzce’de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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