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        Hastanede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

        KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, husumetlisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:00
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        Hastanede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
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        KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, husumetlisi E.K. ile karşılaşan G.G., çıkan tartışmada bıçakla yaralandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan E.K. ile G.G. hastanede karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K., G.G.’yi bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesi nedeniyle yaralanan G.G.’ye sağlık çalışanları hemen müdahale etti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan E.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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