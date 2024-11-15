Hastanede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, husumetlisi E.K. ile karşılaşan G.G., çıkan tartışmada bıçakla yaralandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan E.K. ile G.G. hastanede karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K., G.G.’yi bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesi nedeniyle yaralanan G.G.’ye sağlık çalışanları hemen müdahale etti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan E.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.