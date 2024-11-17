Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde kavşakta cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki Fatih Caddesi ile 5215'inci Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Sokaktan gelen Gürkan T. idaresindeki 34 KZL 064 plakalı motosiklet, caddede ilerleyen Ozan A. yönetimindeki 41 ASR 980 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Gürkan T. ve arkasındaki Emre A. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.