Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde kavşakta cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 00:26 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde kavşakta cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki Fatih Caddesi ile 5215'inci Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Sokaktan gelen Gürkan T. idaresindeki 34 KZL 064 plakalı motosiklet, caddede ilerleyen Ozan A. yönetimindeki 41 ASR 980 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Gürkan T. ve arkasındaki Emre A. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan kaza kavşaktaki bir iş yerinen güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin cadde üzerinde ilerleyen cipin arka kısmına çarptığı ve motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Kocaeli'de konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Kocaeli'de konuştu:
        Karamürsel'de Çamçukur Camii ibadete açıldı
        Karamürsel'de Çamçukur Camii ibadete açıldı
        Kocaeli'de yükümlüler, bir ilkokulun boya ve tadilatını yaptı
        Kocaeli'de yükümlüler, bir ilkokulun boya ve tadilatını yaptı
        KAAN 3'üncü uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak
        KAAN 3'üncü uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak
        Hastanede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
        Hastanede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
        Kocaeli'nin ilk metrosunda deneme sürüşü gerçekleştirildi
        Kocaeli'nin ilk metrosunda deneme sürüşü gerçekleştirildi