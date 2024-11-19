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        2 kişinin öldüğü patlamada hasar gören TMO Derince siloları onarılacak

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde geçen yıl 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamada hasar gören Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında onarım çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:45
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        2 kişinin öldüğü patlamada hasar gören TMO Derince siloları onarılacak
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde geçen yıl 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamada hasar gören Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silolarında onarım çalışması yapılacak. TMO, 20 silo kuyusu, betonarme makine kulesi ile mekanik ve elektrik ekipmanlarının yenilenmesi için ihaleye çıktı.

        Derince ilçesindeki TMO silolarında 7 Ağustos 2023’te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede bilirkişi raporu yer aldı. Raporda, patlama tarihinde TMO Kocaeli Başmüdürü olan K.D. (62), müdür yardımcısı K.Ö. (43), şef vekili B.B. (41), taşeron firma sahibi O.T. (74) ve olayda yaralanan taşeron firma alan yetkilisi İ.Ç. (45) asli kusurlu, mühendis A.S. (44) ise tali kusurlu bulundu.

        2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

        Savcı, raporlar ve beyanlar çerçevesinde yaşanan patlamanın şüphelilerin ihmali kusurları neticesinde meydana geldiğine kanaat getirirken, şüphelilerin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlaması ile 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanıkların yargılanması Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran’da başladı. Tanıkların dinlendiği duruşma, duruşmaya katılmayan sanıkların zorla getirilmesine karar verilerek ertelendi.

        TOPLAM 60 KUYU VE BAĞLI MEKANİK EKİPMANLARDAN OLUŞUYOR

        Öte yandan patlamayla ilgili TMO Genel Müdürlüğü, hasar gören 20 betonarme silo kuyusu ve betonarme makine kulesi ile mekanik ve elektrik ekipmanlarının yenilenmesi işi için ihaleye çıktı. Genel Müdürlüğün teknik görüşmeleri tamamladığı, 5 Aralık’ta ihalenin 1’inci oturumunun, 10 Aralık’ta ise son tekliflerin alınacağı öğrenildi. İhale dokümanında yer alan teknik şartnameden edinilen bilgilere göre tesisin toplam 60 kuyu ve bağlı mekanik ekipmanlardan oluştuğu, patlama sonucunda silo kuyularında, betonarme makine dairesinde, çelik elevatör kulesi ve kulede bulunan tüm mekanik ekipmanlarda, götürücülerde, karayolu tremi bölgesinde, kantar binasında, güvenlik kulübesi ve silo çevresi alanlarda çeşitli düzeyde hasar meydana geldiği belirtildi.

        20'SİNİN DIŞ PERDE BETONUNDA KOPMALAR OLDU

        Patlama sonucu 44,30 metre yüksekliğinde, 10 metre çapında toplam 39 betonarme silo kuyusunun yaklaşık olarak 20’sinni dış perde betonunda kopmalar olduğu, 11’inde ise çatlaklar oluştuğu şartnamede belirtildi. İhaleyi alan firmanın bu hasarların detaylı analizini yapmasının ardından ortaya çıkacak duruma göre gerekli projeleri hazırlayarak söz konusu silo kuyularındaki hasarları onaracağı da şartnamede belirtildi.

        YIKILAN BİNALAR AYNI ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE YAPILACAK

        Patlamadan kaynaklı betonarme makine binasının ciddi hasar gördüğü, kantar binası, tek katlı güvenlik binasının ise yıkıldığı, yıkılan binaların aynı ölçü ve özelliklerde yapılması gerektiği şartnamede belirtildi. Mevcut betonarme siloların beton dayanımları, temel ve mevcut donatı yerleşimi gibi unsurların dikkate alınarak güncel deprem yönetmeliğine göre silonun statik analizinin yapılması, güçlendirme ihtiyacı olması halinde güçlendirme projeleri hazırlanıp idareye sunulması ifadeleri şartnamede yer alırken, güçlendirme işinin bu ihaleye dahil olmadığı da vurgulandı. Ayrıca yapılacak işlerin tesisin tamamını kapsayacak şekilde uygun standart ve yönetmeliklere göre projelendirilmesi gerektiği de belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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