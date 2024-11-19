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        Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 1'inci kat penceresinden düşen Beril S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:55
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        Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 1'inci kat penceresinden düşen Beril S. (16), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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