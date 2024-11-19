Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı.

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