Otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Eyüp İ. idaresindeki 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında kimsenin olmadığı otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durak yıkılırken, araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.