Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç otobüs durağına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, araç sürücüsü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Eyüp İ. idaresindeki 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında kimsenin olmadığı otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durak yıkılırken, araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Türkiye U21 – Sırbistan U21: 1-2
        Türkiye U21 – Sırbistan U21: 1-2
        Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu
        Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu
        Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan TIR'ın kupası koptu; 1 yaralı
        Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan TIR'ın kupası koptu; 1 yaralı
        Dilovası'nda 450 amatör sporcuya malzeme dağıtıldı
        Dilovası'nda 450 amatör sporcuya malzeme dağıtıldı
        Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı
        Lisede pencereden düşen Beril, kurtarılamadı