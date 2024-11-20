TEM'de tünel içinde zincirleme kaza: 10 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içinde İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

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