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        TEM'de tünel içinde zincirleme kaza: 10 yaralı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:10
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        TEM'de tünel içinde zincirleme kaza: 10 yaralı
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        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içinde İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        TEK ŞERİTTEN ULAŞIM

        Kaza nedeniyle tünelin İstanbul yönünde ulaşımı tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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