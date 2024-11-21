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        Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar depolama alanı ve atölyede yangına neden oldu

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar bitişiğindeki hurda depolama alanının yakıt tankında yangına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:40
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        Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar depolama alanı ve atölyede yangına neden oldu
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar bitişiğindeki hurda depolama alanının yakıt tankında yangına neden oldu. Yangın söndürülürken, depolama alanı ve yanındaki atölyede zarar meydana geldi.

        Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir hurda depolama alanında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, depolama alanının bitişiğinde bulunan yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar deponun içerisindeki yakıt tankına düşerek yangına neden oldu. Tankta meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından yangın hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada depolama alanının bitişiğindeki demir ferforje atölyesine de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Elektrik dağıtım şirketi bölgedeki elektriği keserek çalışma başlattı.

        Depolama alanı ve bitişiğindeki atölyede zarara neden olan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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