Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar depolama alanı ve atölyede yangına neden oldu

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar bitişiğindeki hurda depolama alanının yakıt tankında yangına neden oldu. Yangın söndürülürken, depolama alanı ve yanındaki atölyede zarar meydana geldi.

Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir hurda depolama alanında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, depolama alanının bitişiğinde bulunan yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar deponun içerisindeki yakıt tankına düşerek yangına neden oldu. Tankta meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından yangın hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada depolama alanının bitişiğindeki demir ferforje atölyesine de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Elektrik dağıtım şirketi bölgedeki elektriği keserek çalışma başlattı.