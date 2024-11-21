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        Sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, altgeçidi su bastı

        KOCAELİ'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde altgeçidi su bastı, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi'ndeki caddede ise ağaç devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:45
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        Sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, altgeçidi su bastı
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        KOCAELİ’de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde altgeçidi su bastı, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi’ndeki caddede ise ağaç devrildi.

        Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Körfez ilçesinde birçok olumsuzluğa neden oldu. İlçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ağaç, gündüz saatlerinde sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle devrildi. Akşam saatlerinde ise Atalar Mahallesi’nde bulunan Kaymakam Alaaddin Yüksel Caddesi’ndeki altgeçidi su bastı. Alt geçitte 2 metre yüksekliğinde su birikintisi oluşurken belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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