Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (3)

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde ulaşım aksadı. Sürücüler otoyolda araçları ile yavaş ilerlerken, ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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