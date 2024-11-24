Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Akse Mahallesi 528. Sokak’taki bir site içerisindeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla daireye ulaşarak yangını söndürdü.

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