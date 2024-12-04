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        Motosiklet hırsızlığı kamerada

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde park halindeki arazi motosikleti, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:40
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        Motosiklet hırsızlığı kamerada
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde park halindeki arazi motosikleti, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 311’inci Sokak’ta meydana geldi. Y.D.’ye ait park halindeki 34 FAC 096 plakalı arazi motosikleti çalındı. Sabah uyandığında motosikletin yerinde olmadığını fark eden Y.D., polise giderek şikayetçi oldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlardan bir kişinin motosikleti iterek çaldığını tespit etti.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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