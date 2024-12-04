Motosiklet hırsızlığı kamerada

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 311’inci Sokak’ta meydana geldi. Y.D.’ye ait park halindeki 34 FAC 096 plakalı arazi motosikleti çalındı. Sabah uyandığında motosikletin yerinde olmadığını fark eden Y.D., polise giderek şikayetçi oldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlardan bir kişinin motosikleti iterek çaldığını tespit etti.

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