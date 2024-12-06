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        Hastanenin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:15
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        Hastanenin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki özel hastanenin bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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