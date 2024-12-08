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        Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:00
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        Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çenedağ Mahallesi Cevizli Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 2’nci katının balkonunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, dairenin içine sıçramadan söndürüldü. Daireye dolan duman itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi. Yangına müdahale etmek istediği sırada elinden yaralanan bir kadına ise ambulansta tedavi uygulandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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