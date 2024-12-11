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        Öğretmenlerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan öğrenci okuluna döndü

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 8'inci sınıf öğrencisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:20
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        Öğretmenlerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan öğrenci okuluna döndü
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 8’inci sınıf öğrencisi F.A.D.’nin duran kalbi, 2 öğretmenin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. 2 aylık tedavinin ardından dün hastaneden taburcu edilen F.A.D. okuluna döndü.

        Zeki Gezer Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi F.A.D. yaklaşık 2 ay önce teneffüs sırasında okul bahçesinde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenleri Onur Onası ve Mehmet Beyazıt, koşarak öğrencinin yanına gitti. Öğretmenler, aldıkları ilk yardım eğitimi nedeniyle bilinçli olarak öğrenciye kalp masajı yaptı. Durumun bildirilmesiyle adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalp masajı ve gerekli müdahaleye devam edip öğrenciyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

        Buradaki tedavisinin ardından F.A.D., dün hastaneden taburcu edilip, okuluna döndü. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Mehmet Orhan Ahi, Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekim Doç. Dr. Onur Karakayalı ve Darıca 1 Aile Sağlık Hizmetleri istasyonu sağlık personelleri öğrenciyi okulunda ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Okul müdürü Mikail Yıldırım ise erken müdahale ve ilk yardımın önemine değinip, öğretmenler Onur Onası ve Mehmet Beyazıt’a teşekkür etti.

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