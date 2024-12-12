Bakır üretim fabrikasında eritme kazanı patladı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bakır üretimi yapılan fabrikada eritme kazanı patladı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bakır üretimi yapılan fabrikada eritme kazanı patladı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Patlama, saat 22.00 sıralarında Barış Mahallesi Hanibal Caddesi üzerinde bakır üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki bakır eritme kazanının patlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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