Plastik imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde plastik imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1167’nci Sokak üzerinde bulunan plastik imalathanesinde çıktı. İddiaya göre; imalathane içerisinde bulunan plastik döküm fırınından henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. İmalathanede hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.