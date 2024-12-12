Plastik imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde plastik imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde plastik imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1167’nci Sokak üzerinde bulunan plastik imalathanesinde çıktı. İddiaya göre; imalathane içerisinde bulunan plastik döküm fırınından henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. İmalathanede hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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