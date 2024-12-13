Kaldırımda yürüyen 2 kişinin öldüğü kazanın duruşmasında anne: Bu katilleri bırakmayın

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Kraan (24) ve Ayberk Erkut'un (21) ölümüne ilişkin 2’si tutuklu 3 araç sürücüsünün yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, Muhammet Ali Kraan’ın annesi Tezcan Tezgel, “Tek çocuğumdu, oğlumu yarı aç yarı tok büyüterek mühendis yaptım. Bu kaza değil cinayet. O benim babamdı, kardeşimdi, çocuğumdu, her şeyimdi. Yalvarıyorum bu katilleri bırakmayın" dedi. Mahkeme, Trafik Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu arasında çelişki bulunduğunu belirterek yeniden rapor alınmasını isteyip, duruşmayı erteledi.

Kaza, 20 Haziran’da İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. İzmit yönüne giden Gökhan Koyunoğlu (33) yönetimindeki 41 GK 691 plakalı cip, Sıla A. (20) yönetimindeki 41 ACR 774 plakalı otomobile çarptı. Savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Kraan ve Ayberk Erkut’u yol kenarındaki duvara sıkıştırıp, savurduktan sonra takla atarak sürüklendi. Kazada, Kraan ve Erkut hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan cip sürücüsü Gökhan Koyunoğlu ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, kazaya 81 ACC 964 plakalı otomobilin sürücü İsmail Oruç’un (38) sebebiyet verdiğini tespit etti. Her 3 aracın da sürücüsü, gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Sıla A., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüler hakkında, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan dava açıldı.

ÖLENLERDEN BİRİ MÜHENDİS, DİĞERİ TIP EĞİTİMİ ALMIŞ Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan’ın ailenin tek çocuğu ve Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olduğu ve özel bir firmada çalışmaya başladığı öğrenildi. Ailesinin tek çocuğu olan Ayberk Erkut'un da yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı, eğitimini sonlandırarak bu yıl Türkiye’ye geri dönerek yeniden üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Koyunoğlu ve İsmail Oruç ile tutuksuz yargılanan Sıla A., ölen Kraan ile Erkut’un aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda, İsmail Oruç ve Sıla A.’nın asli kusurlu, Gökhan Koyunoğlu’nun ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

‘YAYALARA ÇARPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM’ Mahkemede dinlenen tutuklu sanık Gökhan Koyunoğlu, kaza sırasında hızının yasal sınırların altında olduğunu ifade ederek, “Aynı şeritte gitmekte olan ve adını sonradan öğrendiğim Sıla A., sağ şeride geçerek bana yol verdi. Ben de sol taraftan devam etmek istediğim sırada tam onu geçmeme ramak kala Sıla’nın aracı benim aracıma doğru birden yaklaştı. Sıla A.’nın aracı, aracımın sağ arka kısmına çarparak kazaya sebebiyet verdi. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve aracım yan yattı. Yayalara çarptığımı hatırlamıyorum” dedi.

‘BANA SÜREKLİ SELEKTÖR YAPIYORDU’ Tutuksuz yargılanan sanık Sıla A. ise kaza sırasında saatte 60-70 kilometre hızla gittiğini belirterek, “Sol şeritte ilerlediğim sırada arkamda sonradan sürücüsünün isminin Gökhan olduğunu öğrendiğim araba vardı. Yakın mesafeden sürüyordu. Bana sürekli selektör yapıyordu. 100-200 metre benden yol istedi. Ben de bulduğum ilk boşlukta aracımı hızlandırıp sağ şeride geçtim. İsmail Oruç’un aracı aniden önümde durunca ben de ona çarpmamak için direksiyonu sola kırdım. Bu esnada Gökhan Koyunoğlu’nun aracıyla çarpıştık” diye konuştu.

‘BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM’ Tutuklu sanık İsmail Oruç ise “Bağlantı yoluna bağlanacağım için hızımı iyice azalttım. Beyaz bir araç önümde olması sebebiyle hızımı yine düşürdüm ve kontrolleri yaptıktan sonra yola bağlandım. Bir süre sonra büyük ses duydum. Sanık Gökhan’ın kullandığı cip kaldırıma doğru sürüklendi. Suçlamaları kabul etmiyorum, böyle bir olay yaşandığı için üzüntü içindeyim" ifadelerini kullandı.

‘BU KAZA DEĞİL CİNAYET’ Duruşmada söz hakkı verilen Ayberk Erkut’un annesi Fatma Şennur Erkut ve babası Bülent Erkut sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Bülent Erkut, “Sanıkların hepsi yalan söylüyor. Benim 1,90 boyundaki oğlum öldü. Kazadan sonra hiçbir sanık gelip bizimle ilgilenmedi, başsağlığı bile dilemedi" diye konuştu. Muhammet Ali Kraan’ın annesi Tezcan Tezgel ise olayın kaza değil cinayet olduğunu söyleyerek, “Tek çocuğumdu, oğlumu yarı aç yarı tok büyüterek mühendis yaptım. Bu kaza değil cinayet. O benim babamdı, kardeşimdi, çocuğumdu, her şeyimdi. Yalvarıyorum bu katilleri bırakmayın" dedi. Bayılan anne Tezgel, görevliler tarafından salondan çıkarıldı.