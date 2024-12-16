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        2 katlı ahşap ev alev alev yandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 katlı ahşap ev alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:30
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        2 katlı ahşap ev alev alev yandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Orhan Mahallesi Camialtı Sokak’taki 2 katlı ahşap bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi, yara almadan kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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