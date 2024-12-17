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        D100 Karayolu Kocaeli geçişinde TIR alev alev yandı, yol 1 saat ulaşıma kapandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 02:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 02:30
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        D100 Karayolu Kocaeli geçişinde TIR alev alev yandı, yol 1 saat ulaşıma kapandı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir lojistik firmasına ait TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü, TIR'ı durdurup araçtan inerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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