TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Muallimköy mevki Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden K.A. yöntemindeki 16 BCR 739 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.G. idaresindeki 54 E 2632 plakalı otomobil ile yol ayrımında çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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