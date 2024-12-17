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        TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:10
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        TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Muallimköy mevki Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden K.A. yöntemindeki 16 BCR 739 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.G. idaresindeki 54 E 2632 plakalı otomobil ile yol ayrımında çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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