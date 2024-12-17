TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolunda 2 TIR ile midibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Derince ilçesi geçişi Çenedağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HN 6415 plakalı TIR, bilinmeyen bir sebeple, 3 şeritli yolun orta şeridinde ilerlediği sırada yavaşladı. Bu sırada aynı şeritte arkasından gelmekte olan 41 P 6481 plakalı midibüs TIR'a çarptı. Plakası öğrenilemeyen başka bir TIR ve 34 FFM 418 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.