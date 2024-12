Avukat ve müvekkiline ters kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye 3 yıl 4'er ay hapis

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 2022 yılında kendilerine mukavemet gösterdiğini iddia ettikleri T.O.’ya biber gazı sıkıp ters kelepçe takmaları üzerine müvekkilinin yaşadığı duruma itiraz eden Avukat Adem Karaca’ya da ters kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçi, yargılandıkları davada ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, kararın kesinleşinceye kadar sanıkların memuriyetten yasaklanmasına karar verdi.

Olay, 16 Ekim 2022'de Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi K.M. ile Y.B., şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Bekçiler, şüphelilere müdahale ederken yanlarına, bölgede iş yeri olan T.O. yaklaştı. T.O., bekçilerin müdahale ettiği kişinin, dükkanının üst katında başka bir yerde çalışan tanıdığı olduğunu görüp olayı sordu. Bekçilerle T.O. arasında tartışma çıktı. Bekçilerden biri K.M. ve T.O.'ya biber gazı sıktı. Bu sırada otomobilde oturan T.O.'nun avukatı Adem Karaca da araçtan inip, müvekkilinin yanına gitti. Avukat, bekçilere kimliğini gösterip hukuka aykırı hareket ettiklerini söyledi. Bekçilerin, telsizden takviye ekip talep etmesi üzerine olay yerine polis memurları M.A. ve A.G. de geldi. Tartışmayı cep telefonuyla görüntüleyen T.O., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. Olaya itiraz eden avukat Karaca da ters kelepçe takılıp polis merkezine götürüldü. Avukat Karaca ve T.O. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.