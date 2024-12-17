Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun İzmit Batı Gişeleri mevkisi Ankara istikametinde 2 tır, 1 midibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Hamile eşini boğarak öldürmüştü
        Hamile eşini boğarak öldürmüştü
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Dilovası Belediyesi çalışanları, imzalanan toplu sözleşmeyi halay çekerek k...
        Dilovası Belediyesi çalışanları, imzalanan toplu sözleşmeyi halay çekerek k...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi...
        TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 45 yıl hapis istemi
        2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 45 yıl hapis istemi
        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, mazbatasını aldı
        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, mazbatasını aldı
        Veliyle tartışırken beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni yoğun bakım...
        Veliyle tartışırken beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni yoğun bakım...