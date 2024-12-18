Çatıda çalışırken 7 metreden düşen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, 9'uncu Cadde üzerinde bulunan bir otomotiv firmasında meydana geldi. İddiaya göre Orçun H., çatıda çalışma yaptığı sırada yaklaşık 7 metreden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Orçun H., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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