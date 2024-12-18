Çatıda çalışırken 7 metreden düşen işçi hayatını kaybetti (2)
HAYATINIKAYBETTİKocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinin çatısında çalışma yaptığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçun Hoşbaşak (31), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAYATINIKAYBETTİ
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinin çatısında çalışma yaptığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orçun Hoşbaşak (31), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hoşbaşak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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