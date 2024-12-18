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        Çatıda çalışırken 7 metreden düşen işçi hayatını kaybetti (2)

        HAYATINIKAYBETTİKocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinin çatısında çalışma yaptığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçun Hoşbaşak (31), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:10
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        Çatıda çalışırken 7 metreden düşen işçi hayatını kaybetti (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinin çatısında çalışma yaptığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orçun Hoşbaşak (31), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hoşbaşak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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